1.2. Традиционно, начало эпохи Средних веков принято считать от: А. Вторжения варваров в пределы Римской империи. Б. Падения Западной Римской империи. В. Событий гражданских войн Цезаря и Помпея. Г. Разделения Римской импер...
История
1.2. Традиционно, начало эпохи Средних веков принято считать от: А. Вторжения варваров в пределы Римской империи. Б. Падения Западной Римской империи. В. Событий гражданских войн Цезаря и Помпея. Г. Разделения Римской империи на Западную и Восточную.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падение западной римской империи
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