1.2. Традиционно, начало эпохи Средних веков принято считать от: А. Вторжения варваров в пределы Римской империи. Б. Падения Западной Римской империи. В. Событий гражданских войн Цезаря и Помпея. Г. Разделения Римской импер...

История

1.2. Традиционно, начало эпохи Средних веков принято считать от: А. Вторжения варваров в пределы Римской империи. Б. Падения Западной Римской империи. В. Событий гражданских войн Цезаря и Помпея. Г. Разделения Римской империи на Западную и Восточную.

Автор: Гость