1) 2(0,3б + 5) + 1,4б при б = 4 2) 6(а + 1,5) - 2,8а при а = 1,5 3) 4(б + 0,8) + 1,7б при б = 2,3 Упростите выражение и найдите его значение.

Разное

1) 2(0,3б + 5) + 1,4б при б = 4 2) 6(а + 1,5) - 2,8а при а = 1,5 3) 4(б + 0,8) + 1,7б при б = 2,3 Упростите выражение и найдите его значение.

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