1) 2(0,3б + 5) + 1,4б при б = 4 2) 6(а + 1,5) - 2,8а при а = 1,5 3) 4(б + 0,8) + 1,7б при б = 2,3 Упростите выражение и найдите его значение.
Разное
1) 2(0,3б + 5) + 1,4б при б = 4 2) 6(а + 1,5) - 2,8а при а = 1,5 3) 4(б + 0,8) + 1,7б при б = 2,3 Упростите выражение и найдите его значение.
Ответ(ы):
Гость:
1)2(0,36*4+5)+1,4*4=2(1,44+5)+5,6=2,88+10+5,6=18,48 2)6(1,5+1,5)-2,8*1,5=9+9-4,2=18-4,2=13,8 3)4(2,3+0,8)+1,7*2,3=9,2+3,2+3,91=16,31
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