1)21/22•(22/23•24/25)•23/24 2)32/33•52/53•(53/52•33/34) 3)48•5/17+48•12/17 4)55•7/11-55•6/11 5)11/13•11/15+11/13•2/15 6)12/19•23/15-12/19•4/15 7)22/21•5/14+20/21•5/14 8)47•1/2-25/11•1/2 Помогите пожалуйста!!!!!!очень ср...
Математика
1)21/22•(22/23•24/25)•23/24 2)32/33•52/53•(53/52•33/34) 3)48•5/17+48•12/17 4)55•7/11-55•6/11 5)11/13•11/15+11/13•2/15 6)12/19•23/15-12/19•4/15 7)22/21•5/14+20/21•5/14 8)47•1/2-25/11•1/2 Помогите пожалуйста!!!!!!очень срочно надо!!!!!!!Заранее спасибо))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32/33*33/34*52/53*53/52=32/34*1=32/34=16/17 48(5/17+12/17)=48*1=48 55(7/11-6/11)=55*1/11=55/11=5 11/13(11/15+2/15)=11/13*13/15=11/15 12/19(23/15-4/15)=12/19*19/15=12/15=4/5 5/14(22/21+20/21)=5/14*42/12=5/4=1 1/4 1/2(47-25/11)=1/2*44 8/11=1/2*492/11=246/11=22 4/11
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