(1 2/3-3x):15/17=34/35

(1 2/3-3x):15/17=34/35

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1 2/3-3х=34/35*15/17 5/3-3х=6/7 3х=5/3-6/7 3х=(35-18)/21 3х=17/21 х=17/63
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