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(1 2/3+2 4/9)/(4 26/27-2 2/9)
(1 2/3+2 4/9)/(4 26/27-2 2/9)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ответ 3/2. решение надо
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