1) 2,5 : х=7,5 : 1,8; 2) 7 : 3 =у :3 ; 3) (5х -7) : 4= 15:10.
Разное
1) 2,5 : х=7,5 : 1,8; 2) 7 : 3 =у :3 ; 3) (5х -7) : 4= 15:10.
Ответ(ы):
Гость:
А где третий
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