1.3. Когда металлический шар, площадь поверхности которого S=100 см2, покрыли тонким с??оем хрома, масса шара увеличилась на 36 мг. Какой толщины слой хрома нанесен на шар, если известно, что масса 1 см3 хрома равна 7,2 г?

Физика

1.3. Когда металлический шар, площадь поверхности которого S=100 см2, покрыли тонким с??оем хрома, масса шара увеличилась на 36 мг. Какой толщины слой хрома нанесен на шар, если известно, что масса 1 см3 хрома равна 7,2 г?

Автор: Гость