1.3. Когда металлический шар, площадь поверхности которого S=100 см2, покрыли тонким с??оем хрома, масса шара увеличилась на 36 мг. Какой толщины слой хрома нанесен на шар, если известно, что масса 1 см3 хрома равна 7,2 г?
Физика
1.3. Когда металлический шар, площадь поверхности которого S=100 см2, покрыли тонким с??оем хрома, масса шара увеличилась на 36 мг. Какой толщины слой хрома нанесен на шар, если известно, что масса 1 см3 хрома равна 7,2 г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=100 см² m=36*10^-3 г р=7,2 г/см³ d-? m=pV V=Sd m=pSd d=m/pS d=36*10^-3/7.2*100=0.05 cм d=0.5 мм
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