1 31/32*3 1/5+(8 5/9*6/35+3 8/15)*/50 Решите прошу вас Там где пробел (1 31/32) это 1 целая тридцать о??на тридцать третья ПОЖАЛУЙСТА
Математика
1 31/32*3 1/5+(8 5/9*6/35+3 8/15)*/50 Решите прошу вас Там где пробел (1 31/32) это 1 целая тридцать о??на тридцать третья ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 31/32*31/5=63/32* 16/5=63/5 8 5/9*6/35=77/9*6/35=154/105 154/105+=3 8/15=154/105+3 56/105=3 210/105=5 63/5+5=5 63/5 5 63/5*50=88/5* 50=880 в конце не понятно это умножение или деление на 50,если умножение, то 880,если деление то 88/5÷50=88/5*1/50= 44/125
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