1) 3х+17=8х-18 2) 2 (8+у)=3у+12 3) 4 (а+5)=4а-3 4)-3 (с-5)=-2 (с-3)
Математика
1) 3х+17=8х-18 2) 2 (8+у)=3у+12 3) 4 (а+5)=4а-3 4)-3 (с-5)=-2 (с-3)
Ответ(ы):
Гость:
1)3х+17=8х-18 5х=35 х=7 2)2(8+у)=3у+12 16+2у=3у+12 у=4 3)4а+20=4а-3 4а-4а=-3-20 а= пустое множество( обозначается перечеркнутый ноль) или нет ответа -4) -3с+15=-2с+6 с=9
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