1 4 +(2-у)lt;4у-3 6плизз помогите

1 4 +(2-у)lt;4у-3 6плизз помогите

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4+2-у<4у-3 9<5у 1.2<y Ответ: у<1,2
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