1/4 всех книжек знайки состовляют энциклопедии. Сколько всего книг у знайки,если энциклопедий у него 6?

Математика
1/4 всех книжек знайки состовляют энциклопедии. Сколько всего книг у знайки,если энциклопедий у него 6?
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Гость:
Ответ 24  6*4=24 реальная математика
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