1/4 всех книжек знайки состовляют энциклопедии. Сколько всего книг у знайки,если энциклопедий у него 6?

Математика

1/4 всех книжек знайки состовляют энциклопедии. Сколько всего книг у знайки,если энциклопедий у него 6?

Автор: Гость