1)45^3/8 *3^-5/8 дробная Черта 3^-1/4 *15^-5/8 2) (x^-1+y^-1)* ( 1/xy)^-2
Математика
1)45^3/8 *3^-5/8 дробная Черта 3^-1/4 *15^-5/8 2) (x^-1+y^-1)* ( 1/xy)^-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3 34+4 25-8 760+8 715 дробная черта 2 34-4 1/4= -3 45/60+4 24/60-8 7/60+8 28/60/др.ч 2 3/4-3 5/4= -11 52/60+12 52/60/др.ч -1 2/4= 1/1:(-1 1/2)=1/1*(-2/3)=-2/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Химия
В уравнении химической реакции,схема которой CH3COOH+O2=CO2+H2O Коэффициент перед формулой кислорода равен 3,5,2,4
Алгебра