№1) 5 целых 14/27+ 1 целая 11/18= ? №2) х-2 целых 8/15=3 целых 7/12 №3) 5 целых 5/8 + х= 7 целых 7/12
Математика
№1) 5 целых 14/27+ 1 целая 11/18= ? №2) х-2 целых 8/15=3 целых 7/12 №3) 5 целых 5/8 + х= 7 целых 7/12
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Гость:
5 14/27+1 11/18=5 28/54+1 33/54=7 7/54 х-2 8/15=3 7/12 х=3 7/12+2 8/15 х=3 35/60+2 32/60 х=6 7/60 5 5/8+х=7 7/12 х=7 7/12-5 5/8 х=7 14/24-5 15/24 х=1 23/24
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