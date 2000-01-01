1) 6/2x+1=8/7 2) 2+3x/4=5/9 /-дробь Помогите пожалуйста!!!

1) 6/2x+1=8/7 2) 2+3x/4=5/9 /-дробь Помогите пожалуйста!!!

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Ответил Гость:
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