1+(-6)+5,8=? сколько будет? правильное решение нужнодам 58 баллов!!!срочно пожалуйста!!!!

1+(-6)+5,8=? сколько будет? правильное решение нужнодам 58 баллов!!!срочно пожалуйста!!!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ответ 1)-6+1=-5 2)-5+5.8=0.8 Ответ:0.8
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