1) 7 дм 2 см+4см=.....см 2) 7м 2 дм+4дм=.......дм 3) 7т 2 ц+4ц=......ц 4)7 дм- 7см....см 5) 9м 8 дм- 6дм=....дм 6) 9 т 8 ц - 6 ц=......ц 7) 9дм 8см-6дм=......cм 8) 9см 8мм-6мм=.....мм 9)18 мин - 15 сек =......мин.....сек
Математика
1) 7 дм 2 см+4см=.....см 2) 7м 2 дм+4дм=.......дм 3) 7т 2 ц+4ц=......ц 4)7 дм- 7см....см 5) 9м 8 дм- 6дм=....дм 6) 9 т 8 ц - 6 ц=......ц 7) 9дм 8см-6дм=......cм 8) 9см 8мм-6мм=.....мм 9)18 мин - 15 сек =......мин.....сек
Ответ(ы):
Гость:
72 см+4см=76 см вот так и решать
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