1)8 004м=...км...м, 2мин15с=...с, 5кг040г=...г, 1207кг=....т...ц...кг, 72ч=…сут. 180мин=…ч.2)вычисли перим??тр и площадь прямоугольника со сторонами 2 см и 4 см.Вычисли длину стороны квадрата с таким же периметром.

Гость: Гость:

№1. Решение: 8004 м = 8 км 4 м 1 км = 1000 м 2 мин 15 сек = 135 сек 1 мин = 60 сек 2 мин = 120 сек 5 кг 40 г = 5040 г 1 кг = 100 г 1207 кг = 1 т 2 ц 7 кг 1 т = 1000 кг 1 ц = 100 кг 72 ч = 3 сут 1 сут = 24 ч 3 сут = 72 ч 180 мин = 3 ч 1 час = 60 мин №2. Решение: Р=2*(2+4)=12 см 12:4=3 (см) - одна сторона квадрата. Р=3*4=12 см