1)Азот обьема 56 л (н.у) прореогировал с водородом .найти массу полученного аммиака 2)для получения аммиака в лаборотории взяли 3,1 г хлорида амония и избыток гидроксида кальция .найти обьем аммиака который получится при этом 3...

Химия

1)Азот обьема 56 л (н.у) прореогировал с водородом .найти массу полученного аммиака 2)для получения аммиака в лаборотории взяли 3,1 г хлорида амония и избыток гидроксида кальция .найти обьем аммиака который получится при этом 3)написать уравнение реакции между веществами в молекулярном ионном и сокращенно ионой форме а)NH3+H2SO4- б)NH4NO3+KOH- в)NH4CL+Pb(NO3)2- г)(NH4)SO4+Ca(OH)2- 4) расставитьь коэф. методом электронного баланса а)H2S+HNO3-S+NO+H2O б) C+HNO3-CO2+NO2+H2O 5 ) при нагревании нитрата натрия образовался кислород обьем 280 мл н у какая масса соли подверглась разложению

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