1 барже 12бочек с мазута. 2 барже7 таких бочек сколько всего литров мазута погрузили на каждую баржу если на 2 баржу погрузили на 1000 лит меньше чем на 1 ?

Математика

1 барже 12бочек с мазута. 2 барже7 таких бочек сколько всего литров мазута погрузили на каждую баржу если на 2 баржу погрузили на 1000 лит меньше чем на 1 ?

Автор: Гость