1 барже 12бочек с мазута. 2 барже7 таких бочек сколько всего литров мазута погрузили на каждую баржу если на 2 баржу погрузили на 1000 лит меньше чем на 1 ?
Математика
1 барже 12бочек с мазута. 2 барже7 таких бочек сколько всего литров мазута погрузили на каждую баржу если на 2 баржу погрузили на 1000 лит меньше чем на 1 ?
Ответ(ы):
Гость:
1)12-7=5 бочек-разница2)1000:5=200л-в каждой бочке3)12*200=2400л-погрузили на первую баржу4)7*200=1400 л-погрузили на вторую баржу.мне кажется что так
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