1. Change from Active into Passive a) They say Popov invented the radio; b) Columbus discovered America; c) She cleans the house every day

Английский язык
1. Change from Active into Passive a) They say Popov invented the radio; b) Columbus discovered America; c) She cleans the house every day
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) Popov is said to have invented the radio. The radio is said to have been invented by Popov. b) America was discovered by Columbus. c) The house is cleaned by her every day.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Что роднило английскую церковь с лютеранской , а что с католической
Ответить
Русский язык
Составь текст из данных предложений,запиши его. И тогда становится очень скучно.Х??рошо,что осень скоро пройдёт и настанет зима.Дождь осенний-морос...
Ответить
Русский язык
Замени данные слова синонимами с приставками на -з(-с) Образец записи: влезать- взбираться (перед зв.) Жестокий, напрасно, тихий, волноваться,...
Ответить
Русский язык
Спиши слова.,указав цифрами количество букв и звуков.Образец:весело-5б.,5зв..Дом,стол,ель,вишня,иней,мышь.
Ответить
Русский язык
Зайчик зайчик где ты был?запишите пропуская орфограммы слабых позиций
Ответить