1. Change from Active into Passive a) They say Popov invented the radio; b) Columbus discovered America; c) She cleans the house every day
Английский язык
1. Change from Active into Passive a) They say Popov invented the radio; b) Columbus discovered America; c) She cleans the house every day
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) Popov is said to have invented the radio. The radio is said to have been invented by Popov. b) America was discovered by Columbus. c) The house is cleaned by her every day.
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