1) Чем бесполое размножение отличается от полового? 2) Как размножаются бактерии одноклеточные водоросли? 3) Что общего в размножении одноклеточных грибов и животных? 4) Какие способы вегетативного размножения существуют? 5)...

Биология

1) Чем бесполое размножение отличается от полового? 2) Как размножаются бактерии одноклеточные водоросли? 3) Что общего в размножении одноклеточных грибов и животных? 4) Какие способы вегетативного размножения существуют? 5) Как размножают культурные растения? 6) Где образуются споры у грибов и мхов?

Автор: Гость