1) Чем бесполое размножение отличается от полового? 2) Как размножаются бактерии одноклеточные водоросли? 3) Что общего в размножении одноклеточных грибов и животных? 4) Какие способы вегетативного размножения существуют? 5)...
Биология
1) Чем бесполое размножение отличается от полового? 2) Как размножаются бактерии одноклеточные водоросли? 3) Что общего в размножении одноклеточных грибов и животных? 4) Какие способы вегетативного размножения существуют? 5) Как размножают культурные растения? 6) Где образуются споры у грибов и мхов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В половом учавствуют половые клетки(гаметы) в бесполом соответственно,2)чаще всего митозом или амитозом
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