1. Чем отличается современное восприятие прошлого человечества от того, каким оно было в древности? 2. Как вы понимаете термин "принцип историзма"? Для чего нужно соблюдать эт от принцип? Обоснуйте свою точку зрения н...

1. Чем отличается современное восприятие прошлого человечества от того, каким оно было в древности? 2. Как вы понимаете термин "принцип историзма"? Для чего нужно соблюдать эт от принцип? Обоснуйте свою точку зрения на примере одного из исторических событий.

1. Сегодня у нас идет критическое восприятие, мы ищем нечто новое, пытается объяснить процессы, происходившие давно с помощью современного взгляда. Раньше же история как таковая была развита слабо, сильно зависела от церкви, от религии в целом. Любые события объяснялись как "Воля Божья". Не было никакой конструктивной критики. 2. Историзм — научный метод, принцип рассмотрения мира, природных и социально-культурных явлений в динамике их изменения, становления во времени, в закономерном историческом развитии, предполагающий анализ объектов исследования в связи с конкретно-историческими условиями их существования.