1)Чем похожи частные каждой строки? 892:4 580:5 954:3 678:6 798:7 408:8 567:7 330:6 595:7 531:9 2)Найди значен??я частных.Признак сходства установлен правильно?3)Дополни каждую группу частных.

Гость: Гость:

892÷4=223 954÷3=318 доп. 826÷2=413 1 группа 223 318 413 580÷5=116 678÷6=113 798÷7=114 доп. 920÷8=115 2 группа 113 114 115 116 408÷8=51 330÷6=55 531÷9=59 доп. 441÷7=63 3 группа 51 55 59 63 567÷7=81 594÷7=85 доп. 623÷7=89 4 группа 81 85 89 может быть так?