1)Чем похожи частные каждой строки? 892:4 580:5 954:3 678:6 798:7 408:8 567:7 330:6 595:7 531:9 2)Найди значен??я частных.Признак сходства установлен правильно?3)Дополни каждую группу частных.

Математика
1)Чем похожи частные каждой строки? 892:4 580:5 954:3 678:6 798:7 408:8 567:7 330:6 595:7 531:9 2)Найди значен??я частных.Признак сходства установлен правильно?3)Дополни каждую группу частных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
892÷4=223 954÷3=318 доп. 826÷2=413 1 группа 223  318  413 580÷5=116  678÷6=113  798÷7=114 доп. 920÷8=115 2 группа 113  114  115 116  408÷8=51  330÷6=55  531÷9=59 доп. 441÷7=63 3 группа 51  55  59  63 567÷7=81  594÷7=85 доп. 623÷7=89 4 группа 81  85  89 может быть так? 
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