1)Чем строение птиц отличаются от строения пресмыкающийся? 2)В чем сходство: во внешнем строение, в строение скелета, систем внутренних органов, размножения и развитии птиц и пресмыкающихся? 3)О чем свидетельствуют черты сх...

Биология

1)Чем строение птиц отличаются от строения пресмыкающийся? 2)В чем сходство: во внешнем строение, в строение скелета, систем внутренних органов, размножения и развитии птиц и пресмыкающихся? 3)О чем свидетельствуют черты сходства птиц и пресмыкающихся?4)В чем сходство первоптицы с птицами? 5)Чем первоптица похожа на пресмыкающихся? 6)Когда и от кого произошли птицы?

Автор: Гость