1)Чем строение птиц отличаются от строения пресмыкающийся? 2)В чем сходство: во внешнем строение, в строение скелета, систем внутренних органов, размножения и развитии птиц и пресмыкающихся? 3)О чем свидетельствуют черты сх...
Биология
1)Чем строение птиц отличаются от строения пресмыкающийся? 2)В чем сходство: во внешнем строение, в строение скелета, систем внутренних органов, размножения и развитии птиц и пресмыкающихся? 3)О чем свидетельствуют черты сходства птиц и пресмыкающихся?4)В чем сходство первоптицы с птицами? 5)Чем первоптица похожа на пресмыкающихся? 6)Когда и от кого произошли птицы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 У птиц в отличие от пресмыкающихся нет зубов ,но роговой клюв у них с острыми краями. Тело птиц покрыто перьями не имеет желез.Передние конечности превратились в крылья. 6 Птицы произошли от пресмыкающихся это видно по нескольким признакам: задние конечности птиц покрыты чешуйками , роговые чехлы птиц и пресмыкающихся похожи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание