1) через лампу накаливания проходит ток 0.4 Ампер сколько электронов проводимости проходит через поперечное сечения нити лампы за 5 секунду

Физика

1) через лампу накаливания проходит ток 0.4 Ампер сколько электронов проводимости проходит через поперечное сечения нити лампы за 5 секунду

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