1) через лампу накаливания проходит ток 0.4 Ампер сколько электронов проводимости проходит через поперечное сечения нити лампы за 5 секунду

Физика
1) через лампу накаливания проходит ток 0.4 Ампер сколько электронов проводимости проходит через поперечное сечения нити лампы за 5 секунду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано I=0,4A  t=5с    N- ? N=Q/e=I*t/e=0,4*5/1.6*10^-19=1,25*10^19
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