1) через лампу накаливания проходит ток 0.4 Ампер сколько электронов проводимости проходит через поперечное сечения нити лампы за 5 секунду
Физика
1) через лампу накаливания проходит ток 0.4 Ампер сколько электронов проводимости проходит через поперечное сечения нити лампы за 5 секунду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано I=0,4A t=5с N- ? N=Q/e=I*t/e=0,4*5/1.6*10^-19=1,25*10^19
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