1.Чи могла бути створена така скульптура як "Дискобол", у країнах давнього сходу?чо??у? 2.Чому греки прагнули зображувати людину фізично досконалою?Чим це можна пояснити?
История
1.Чи могла бути створена така скульптура як "Дискобол", у країнах давнього сходу?чо??у? 2.Чому греки прагнули зображувати людину фізично досконалою?Чим це можна пояснити?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ее создал Мирон древний скульптор!
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