1.что это и двудольное оно или нет одуванчик двудольный или однодольный 2. что эт?? двудольное оно или нет

Биология
1.что это и двудольное оно или нет одуванчик двудольный или однодольный 2. что эт?? двудольное оно или нет
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Ответ(ы):
Гость:
Одуванчик является двудольным
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