1.что из перечисленного относится к характерным для эритроцитов признакам?3 прави??ьных ответа 1)теряют ядра при созревании 2)имеют форму двояковогнутых дисков 3)склеиваются при повреждении сосудов 4)могут выходить в межкл...
Биология
1.что из перечисленного относится к характерным для эритроцитов признакам?3 прави??ьных ответа 1)теряют ядра при созревании 2)имеют форму двояковогнутых дисков 3)склеиваются при повреждении сосудов 4)могут выходить в межклеточное пространство 5)обеспечивают клетки организма кислородом 6)их численность увеличивается при воспалительном процессе 2.расположите в правильном порядке уровни организации животной ткани,начиная с наименьшего. 1)соединительная ткань 2)ион железа 3)эритроциты 4)гемоглобин 5)форменные элементы 6)кровь 3.В растительных клетках часто можно наблюдать разнообразные по форме и окраске пластиды. Так,многочисленные зелёные пластиды- а)-обеспечивают процесс-б)-за счёт наличия в их составе пигмента-в).Кроме того,в клетках можно встретить пластиды, содержащие красный, оранжевый или жёлтый пигменты. Такие пластиды называют-г). 1)хромопласт 2)хлорофилл 3)лейкопласт 4)фотосинтез 5)вакуоль 6)дыхание 7)хлоропласт 8)каротин
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1. 1, 2, 5 2. 2, 4, 3, 5, 6, 1 3. а - 7, б - 4, в - 2, г - 1
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