1.что из перечисленного относится к характерным для эритроцитов признакам?3 прави??ьных ответа 1)теряют ядра при созревании 2)имеют форму двояковогнутых дисков 3)склеиваются при повреждении сосудов 4)могут выходить в межкл...

Биология

1.что из перечисленного относится к характерным для эритроцитов признакам?3 прави??ьных ответа 1)теряют ядра при созревании 2)имеют форму двояковогнутых дисков 3)склеиваются при повреждении сосудов 4)могут выходить в межклеточное пространство 5)обеспечивают клетки организма кислородом 6)их численность увеличивается при воспалительном процессе 2.расположите в правильном порядке уровни организации животной ткани,начиная с наименьшего. 1)соединительная ткань 2)ион железа 3)эритроциты 4)гемоглобин 5)форменные элементы 6)кровь 3.В растительных клетках часто можно наблюдать разнообразные по форме и окраске пластиды. Так,многочисленные зелёные пластиды- а)-обеспечивают процесс-б)-за счёт наличия в их составе пигмента-в).Кроме того,в клетках можно встретить пластиды, содержащие красный, оранжевый или жёлтый пигменты. Такие пластиды называют-г). 1)хромопласт 2)хлорофилл 3)лейкопласт 4)фотосинтез 5)вакуоль 6)дыхание 7)хлоропласт 8)каротин

Автор: Гость