1)Что может делать подросток?(например: учится в гимназии...) 2)Что может делать взр??слый?(например: владеть крупной компанией...) 3)Что может делать подросток и взрослый?(например:посетитель супермаркета...)

Обществознание
1)Что может делать подросток?(например: учится в гимназии...) 2)Что может делать взр??слый?(например: владеть крупной компанией...) 3)Что может делать подросток и взрослый?(например:посетитель супермаркета...)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Гулять с друзьями, ходить на тренировки 2) Обеспечивать семью 3) тут уже не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что обличает чехов в рассказе смерть чиновника
Ответить
Математика
Имеется 3 кувшина и 4 банки. В каждрм кувшине 5 литров воды , а в каждой банке2 литра воды
Ответить
Математика
С заданием в выражение
Ответить
Другие предметы
Помогите написать рассказ о своей квартире по французскому языку
Ответить
Другие предметы
Минерал - Горная Порода? Хотя... Хрусталь - Горная Порода Или Минерал? Хрустаааль:D
Ответить