1)Что может делать подросток?(например: учится в гимназии...) 2)Что может делать взр??слый?(например: владеть крупной компанией...) 3)Что может делать подросток и взрослый?(например:посетитель супермаркета...)

Обществознание

1)Что может делать подросток?(например: учится в гимназии...) 2)Что может делать взр??слый?(например: владеть крупной компанией...) 3)Что может делать подросток и взрослый?(например:посетитель супермаркета...)

Автор: Гость