1)Что может делать подросток?(например: учится в гимназии...) 2)Что может делать взр??слый?(например: владеть крупной компанией...) 3)Что может делать подросток и взрослый?(например:посетитель супермаркета...)
Обществознание
1)Что может делать подросток?(например: учится в гимназии...) 2)Что может делать взр??слый?(например: владеть крупной компанией...) 3)Что может делать подросток и взрослый?(например:посетитель супермаркета...)
Ответ(ы):
Гость:
1) Гулять с друзьями, ходить на тренировки 2) Обеспечивать семью 3) тут уже не знаю
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Математика