1. Что можно сказать об алюминии как об элементе? а) алюминий взаимодействует с со??яной кислотой б) алюминий окисляется при нагревании в )алюминиевая проволока г) в хлориде алюминия 20,2% алюминия 2. Как можно отличить пи...
Химия
1. Что можно сказать об алюминии как об элементе? а) алюминий взаимодействует с со??яной кислотой б) алюминий окисляется при нагревании в )алюминиевая проволока г) в хлориде алюминия 20,2% алюминия 2. Как можно отличить питьевую воду от молока? а) по цвету б) по вкусу в) по температуре кипения г) по агрегатному состоянию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1в хлорида алюминий20,2% алюминия. 2по цвету,пл вкусу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Даны несколько фрагментов из комедии "Горе от ума" А.С.Грибоедова. В каком из мест,обозначенных цифрой,современная орфография не требует дефиса?(9....
Математика
Как решить ?Напишите наименьшее число,кратное 3,подставив вместо звездочки (*)нужн??е цифры 5*9*Как Вы нашли цифру подскажите пожалуйста срооооочно...