1. Что можно сказать об алюминии как об элементе? а) алюминий взаимодействует с со??яной кислотой б) алюминий окисляется при нагревании в )алюминиевая проволока г) в хлориде алюминия 20,2% алюминия 2. Как можно отличить пи...

Химия

1. Что можно сказать об алюминии как об элементе? а) алюминий взаимодействует с со??яной кислотой б) алюминий окисляется при нагревании в )алюминиевая проволока г) в хлориде алюминия 20,2% алюминия 2. Как можно отличить питьевую воду от молока? а) по цвету б) по вкусу в) по температуре кипения г) по агрегатному состоянию

Автор: Гость