1. Что называется местоимением? Какой постоянный признак имеют все местоимения? От чего зависят непостоянные признаки местоимений? 2. На какие группы делятся все местоимения? На чём основано это деле- ние? 3. Дай определени...

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1. Что называется местоимением? Какой постоянный признак имеют все местоимения? От чего зависят непостоянные признаки местоимений? 2. На какие группы делятся все местоимения? На чём основано это деле- ние? 3. Дай определение местоимений-существительных, местоимений- прилагательных и местоимений-числительных. 4. В какой группе записаны разряды местоимений-существительных, а в какой – местоимений-прилагательных: а) вопросительные, относительные, неопределённые, отрицательные, притяжательные, указательные, определительные; б) вопросительные, относительные, неопределённые, отрицательные, личные, возвратное? 5. Какую роль играют местоимения в простом и сложном предложениях, в тексте? 6. Почему местоимения-существительные, местоимения-прилагательные и местоимения-числительные можно объединить в одну часть речи?

Автор: Гость