1. Что общего у частиц с предлогами и союзами и чем частицы отличаются от них?2. Назовите разряды частиц. Чем по значению они отличаются друг от друга ? 3. Приведите примеры смыслоразличительных частиц и расскажите...

1) Предлоги и союзы являются частью речи, частицы- нет. Честно говоря, не знаю чего у них общего) 2) Частица- это служебная часть речи, которая служит для выражения слов. И по этому частицы делятся на 2 разряда это смысловые и формообразующие) А смысловые частицы выражают чувства и отношения говорящего. В отличие от смысловых частиц, формообразующие частицы являются компонентами глагольной формы и входят в состав того же члена предложения, что и глагол, подчёркиваются вместе с ним даже при неконтактном расположении, например: "Я бы не опоздал, если бы не пошёл дождь" 3) Смысловые частицы выражают чувства и отношения говорящего. По конкретному выражаемому им значению они делятся на такие группы: отрицательные: не, ни, вовсе не, далеко не, отнюдь не; вопросительные: неужели, разве, ли (ль) ; казательные: вот, вон, это; уточняющие: именно, как раз, прямо, точно, точь-в-точь; ограничительно-выделительные: только, лишь, исключительно, почти, единственно, -то; восклицательные: что за, ну и, как; усилительные: даже, же, ни, ведь, уж, все-таки, ну; со значением сомнения: едва ли; вряд ли. 4) Частица ни пишется раздельно, за исключением отрицательных местоимений без предлога и отрицательных наречий. (никому – ни к кому) 5) Частицы -то, -ка, -кась, -де, -с, -ста, -тка, пишутся через дефис. 6) В отрицательных предложениях для усиления значения - НИ, если в предложении уже есть одно отрицание НЕ (Гость НЕ сказал НИ слова. Частицу НИ иногда можно "опустить" без потери смысла) . 7) 1. Глагол как часть речи. (т.е. его обозначение :)) 2. Характеристики глагола. 3. Отглагольные части речи. 4. Вид глагола.(Совершенный - что сделал?, несовершенный - что делал?) Надеюсь помогла ;)