1. Что послужило причиной того,что к власти пришёл Солон? 2. Чем Солон облегчил учас??ь простого народа? 3. Что предпринял Солон для того, чтобы лишить знать преимущества по управлению государством?
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1. Что послужило причиной того,что к власти пришёл Солон? 2. Чем Солон облегчил учас??ь простого народа? 3. Что предпринял Солон для того, чтобы лишить знать преимущества по управлению государством?
Ответ(ы):
Гость:
1в греции считалось тот кто оденет шапку тот сумасшедший по этому Солон выходил в этой шапке и рассказывал стихи про то что знать плохо управляет государством. знать сказала пусть он попробует сам и назначили его одним из правителей архонта. 2он приказал отменить долговое рабство, вернуть рабов( тех кого продали на чужбину) на родину. 3 В суде могли учавствовать простые жители демос
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