1.Что представляет собой А.П.Шерер и ее гости? (Их взаимоотношения, личные интересы, взгляды на политику, манера поведения). 2.Свои ли люди Андрей и Пьер в великосветской гостиной?

Литература
1.Что представляет собой А.П.Шерер и ее гости? (Их взаимоотношения, личные интересы, взгляды на политику, манера поведения). 2.Свои ли люди Андрей и Пьер в великосветской гостиной?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Анна Павловна Шерер - хозяйка самого модного салона в Петербурге. Люди, посещающие этот салон считались что они " с добрым тоном". Она - женщина, собирающая у себя самое знаменитое и интересное общество со всей России. Никогда вечер у нее не проходил без "лакомого кусочка". Будь то отставной французский солдат, известный политик или сам молодой князь Безухов. В ее салоне в осномном обсуждали внуутреннюю и внешнюю политику, отношения среди богатых и знатных людей, начало,ход и окончание войны с Наполеоном, самого Наполеона, различные религии и вообще мировоззрение. 2)Нет, не свои. Князь Андрей слишком отчужденный и занятый своими глубокими мыслями, ему не нравятся эти напышенные властью и богатством люди, ему противно их общество. Пьера, в самый первый раз в салоне не приняли в серьез,стрались не обращать внимания. Его никто не слушал, и даже немного посмеивался над его красноречивыми и ничего для них не значащими речами и его необычной большой фигурой. Но после того, как он стал не просто Пьером, а князем Безуховым, отношение окружающих тут же переменилось к нему. Он стал знатным и желаемым гостем, его начали все слушать и поддерживать в его мнениях, все родители хотели выдать за него своих дочерей. Пьер прилегал к тому гружку, где собирались старые и важные генералы и старички, но ему было скучно, ведь он подходил для них только по его богатству.
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