1.Что представляет собой А.П.Шерер и ее гости? (Их взаимоотношения, личные интересы, взгляды на политику, манера поведения). 2.Свои ли люди Андрей и Пьер в великосветской гостиной?
Литература
1.Что представляет собой А.П.Шерер и ее гости? (Их взаимоотношения, личные интересы, взгляды на политику, манера поведения). 2.Свои ли люди Андрей и Пьер в великосветской гостиной?
Ответ(ы):
Гость:
Анна Павловна Шерер - хозяйка самого модного салона в Петербурге. Люди, посещающие этот салон считались что они " с добрым тоном". Она - женщина, собирающая у себя самое знаменитое и интересное общество со всей России. Никогда вечер у нее не проходил без "лакомого кусочка". Будь то отставной французский солдат, известный политик или сам молодой князь Безухов. В ее салоне в осномном обсуждали внуутреннюю и внешнюю политику, отношения среди богатых и знатных людей, начало,ход и окончание войны с Наполеоном, самого Наполеона, различные религии и вообще мировоззрение. 2)Нет, не свои. Князь Андрей слишком отчужденный и занятый своими глубокими мыслями, ему не нравятся эти напышенные властью и богатством люди, ему противно их общество. Пьера, в самый первый раз в салоне не приняли в серьез,стрались не обращать внимания. Его никто не слушал, и даже немного посмеивался над его красноречивыми и ничего для них не значащими речами и его необычной большой фигурой. Но после того, как он стал не просто Пьером, а князем Безуховым, отношение окружающих тут же переменилось к нему. Он стал знатным и желаемым гостем, его начали все слушать и поддерживать в его мнениях, все родители хотели выдать за него своих дочерей. Пьер прилегал к тому гружку, где собирались старые и важные генералы и старички, но ему было скучно, ведь он подходил для них только по его богатству.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Одна компания обещает на каждый вложеный рубль через 10лет выплатить 20092009200920102010 р??блей а другая компания 20102010201020092009 рублей. В ...
Литература