1. Что такое физика? 2. Что понимают под физическим явлением? 3. Что называют физичес??им телом? 4. Что называют веществом? 5. Что такое материя? 6. Какие формы материи вы знаете? 7. Что характеризует физическая величина? 8. Чт...

Физика

1. Что такое физика? 2. Что понимают под физическим явлением? 3. Что называют физичес??им телом? 4. Что называют веществом? 5. Что такое материя? 6. Какие формы материи вы знаете? 7. Что характеризует физическая величина? 8. Что значит измерить физическую величину? 9. Что такое цена деления шкалы прибора? 10. Что понимают под пределами измерения прибора? 11. Каковы единицы измерения длины, времени, массы в СИ? 12. Перечислите основные положения молекулярной теории строения вещества. 13. Что такое молекула? 14. Что такое атом? 15. Что понимают под хаотическим движением? 16. Как скорость движения молекул связана с температурой? 17. Что такое диффузия? 18. От чего зависит скорость диффузии? 19. Что называют броуновским движением? 20. Когда заметнее проявляется отталкивание, а когда притяжение между молекулами? 21. Какие четыре состояния вещества вы знаете? 22. Какими свойствами обладают агрегатные состояния вещества? (таблица) 23. В каком агрегатном состоянии молекулы вещества практически не перемещаются по его объему? 24. Что значит, что жидкость смачивает твердое тело?

Автор: Гость