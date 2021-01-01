1-Что такое неизменяемые существительные? 2-Назови группы неизменяемых существительных.Приведи примеры

Неизменяемые существительные - слова, почти всегда заимствованные из иностранных языков. Эти слова не имеют показателей рода, и у них небввделяется основа. Примеры: какаду,кофе,леди,пальто,эскимо и др. Под группами вы что имели ввиду? Группы языков? Разделить на слова, пришедшие из французского, испанского, немецкого, итальянского.