1) что такое обмен веществ? 2) из каких процессов складывается обмен веществ? 3)как протекает обмен веществ у растений? 4) каких животных называют холоднокровными? 5) назовите вещества которые растения поглощают из окружающ...

Гость: Гость:

1) Совокупность процессов, происходящих в организме при усвоении пищи. 2)Обмен веществ состоит из непрерывно протекающих процессов ассимиляции и диссимиляции и включает в себя процессы на клеточном уровне (метаболизм) и на уровне целостной особи. 3)Получение воды и минеральных веществ из почвы, при фотосинтезе происходит расщепление воды на кислород, протоны и электроны и запасание энергии - на свету, и синтез органических веществ - в темноте как и у животных происходит дыхание - расщепление органических соединений с использованием кислорода и выделением некоторого количества углекислого газа - в живых клетках круглосуточно кроме этого происходит синтез жиров и белков из углеводов и превращение одних углеводов в другие (глюкозы в крахмал и наоборот). 4)ХОЛОДНОКРОВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (пойкилотермные животные) , животные (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся и все беспозвоночные) , температура тела которых изменяется в зависимости от изменений температуры окружающей среды. 5)Углекислый газ (СО2)- только для фотосинтеза кислород (О2); вода (Н2О) ; минеральные вещества; солнечный свет. Вот пожалуйста!:);)