1-Что такое отрезки?2-Какую выгоду извлекали из отрезков помещики?3-Как существование отрезков отражалось на положении крестьянских хозяйств?4-В чём в идится министру финансов России финансово- экономическое и политич...

1-Что такое отрезки?2-Какую выгоду извлекали из отрезков помещики?3-Как существование отрезков отражалось на положении крестьянских хозяйств?4-В чём в идится министру финансов России финансово- экономическое и политическое значение развития железнодорожной сети в стране ?

Отрезки это часть земель ктотрую забирали помещики у крестьян. 2. Помещики могли извлекать выгоду путем сдачи земли в аренду крестьянам. если чем то помог пометь как лучший ответ