1)что такое справедливость? и как ее добиться в обществе? 2) почему справедливость нужна людям? 3) как люди стремились утвердить справедливость? 4) согласны ли вы что статья 29 конституции поможет установить справедливость?

Обществознание

1)что такое справедливость? и как ее добиться в обществе? 2) почему справедливость нужна людям? 3) как люди стремились утвердить справедливость? 4) согласны ли вы что статья 29 конституции поможет установить справедливость?

Автор: Гость