1)что такое справедливость? и как ее добиться в обществе? 2) почему справедливость нужна людям? 3) как люди стремились утвердить справедливость? 4) согласны ли вы что статья 29 конституции поможет установить справедливость?
Обществознание
1)что такое справедливость? и как ее добиться в обществе? 2) почему справедливость нужна людям? 3) как люди стремились утвердить справедливость? 4) согласны ли вы что статья 29 конституции поможет установить справедливость?
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