1 что в басне свинья под дубом аллегорического,иносказательного,а что могло бы произойти в жизни 2 какой описывает иван андреевич крылов свинью 3 в каких строчках заключена мораль басни?приведите различные случаи,ситуации,ког...
Литература
1 что в басне свинья под дубом аллегорического,иносказательного,а что могло бы произойти в жизни 2 какой описывает иван андреевич крылов свинью 3 в каких строчках заключена мораль басни?приведите различные случаи,ситуации,когда можно использовать мораль этой басни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аллерогирия в этой басне- неблагодарный и эгоистичный человек Свинью писатель описывает ленивую глупую ничего не видещую кроме себя самой Мораль басни-когда бы вверх могла поднять ты рыло тебе бы видно было что эти жёлуди на мне растут ' Примеры человек думающий только о себе
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