1) Что включает в себя умение ориентировать на местности? 2) По каким природным признакам можно определить направление на север? 3)Что включает в себя подготовка к однодне вному походу?
1) Что включает в себя умение ориентировать на местности? 2) По каким природным признакам можно определить направление на север? 3)Что включает в себя подготовка к однодне вному походу?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)план местности и компас. 2)по деревьям....по мху 3)рюкзак... компас....карта местности.....вода....хлеб....резиновые сапоги....нож....спички.. кружка....