1 Что вы знаете о тексте? 2 Какие значимые части могут быть ы слове? 3 Чем отличают??я приставки от предлогов? 4 Когда пишется разделительный Ъ,а когда ь? 5 Что вы знаете о правописании гласных и согласных в корнях слов? 6...

Русский язык
1 Что вы знаете о тексте? 2 Какие значимые части могут быть ы слове? 3 Чем отличают??я приставки от предлогов? 4 Когда пишется разделительный Ъ,а когда ь? 5 Что вы знаете о правописании гласных и согласных в корнях слов? 6 В каких словах после ж,ш пишется ю? 7 Какие части речи вы знаете? 8 Назовите падежи имён существительных и вопросы каждого из падежей. 9 Как изменяются имена прилагательные? 10 Какие вы знаете местоимения? Как они пишутся с предлогами? 11 Приведите примеры глаголов с окончаниями -ешь,-ет,-ем,-ете,-ут(-ют) и с окончаниями -ишь,-ит,-им,-ите,-ат(-ят). 12 С какими стилями речи вы знакомы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Текст это предложения которые связаны по смыслу и грамматически
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