1) Дан массив целых чисел. Подсчитать сумму элементов с четными индексами. 2)Дан одномерный массив,состоящий из 20 элементов. Подсчитать количество элементов,превышающих по значению его среднее арифметическое.
Информатика
1) Дан массив целых чисел. Подсчитать сумму элементов с четными индексами. 2)Дан одномерный массив,состоящий из 20 элементов. Подсчитать количество элементов,превышающих по значению его среднее арифметическое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) int score = 0; for(int i = 0; i< arr.length(); i++) {if ( arr[i] % 2 == 0){ score += arr[i];} 2)int score = 0; for(int i = 0; i < 20; i++){ score += arr[i];}; score /= 20; int all = 0; for( int i = 0; i < 20; i++){ if (score < arr[i]){all++};
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