1) Дан массив целых чисел. Подсчитать сумму элементов с четными индексами. 2)Дан одномерный массив,состоящий из 20 элементов. Подсчитать количество элементов,превышающих по значению его среднее арифметическое.

Информатика

1) Дан массив целых чисел. Подсчитать сумму элементов с четными индексами. 2)Дан одномерный массив,состоящий из 20 элементов. Подсчитать количество элементов,превышающих по значению его среднее арифметическое.

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