1)Дан треугольник ABC угол A=30° AB=10 найти Sabc. 2)ABCD-ромб,AC=12 дм,BD=8дм найти SтреугольникаAOB 3)треугольник, AB=4,BC=7,AC=9 найти площадь треугольника ABC

Гость: Гость:

2)Sромба=1/2AC*BD=12*8/2=48 дм в кв S тр=48:4=12 дм в кв 3)применяем формулу Герона Р=а+в+с/2=1/2(4+7+9)=10 S=корень кв. из р(р-а)(р-в)(р-с)= корень кв. из 10(10-4)(10-7)(10-9)= =кор.кв. из10*6*3*1= кор.кв. из180=6* на кор.кв. из5=13.4