1)Дан треугольник ABC угол A=30° AB=10 найти Sabc. 2)ABCD-ромб,AC=12 дм,BD=8дм найти SтреугольникаAOB 3)треугольник, AB=4,BC=7,AC=9 найти площадь треугольника ABC

Геометрия
1)Дан треугольник ABC угол A=30° AB=10 найти Sabc. 2)ABCD-ромб,AC=12 дм,BD=8дм найти SтреугольникаAOB 3)треугольник, AB=4,BC=7,AC=9 найти площадь треугольника ABC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Sромба=1/2AC*BD=12*8/2=48 дм в кв     S тр=48:4=12 дм в кв              3)применяем формулу Герона Р=а+в+с/2=1/2(4+7+9)=10                       S=корень кв. из    р(р-а)(р-в)(р-с)= корень кв. из  10(10-4)(10-7)(10-9)=    =кор.кв. из10*6*3*1= кор.кв. из180=6* на кор.кв. из5=13.4
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