1.Дано: ABC- равносторонний треугольник . Прямая a перпендикулярна плоскости ABC . AB=2 к??рень из 3 , MD=4 . Найти MC

Гость: Гость:

1) Т.к. а перпендикулярна ABC => a перпендикулярна DC 2) треугольник DMC - прямоугольный => MC^2=DC^2+DM^2 Рассм. Треугольник ACD. AD=AB/2=2корень из 3 /2= корень из 3. по теореме пифогора DC=3 MC=5