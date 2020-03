1)Дано слово s. Получить слово t, образуемое путем про чтения слова s, начиная с его конца. 2)Дано предложение. Определить, сколько в нем одина ковых соседних букв.

Гость: Гость:

1) var s,t:string; i:integer; begin writeln('Введите слово:'); readln(s); t:=''; for i:=1 to length(s) do t:=s[i]+t; writeln(t); end. Пример:Введите слово: телефон нофелет 2) Пробелы учитываются (только пробелы). var s,t:string; i,k:integer; begin writeln('Введите предложение:'); readln(s); t:=s; while pos(' ',t)>0 do delete(t,pos(' ',t),1); for i:=1 to length(t)-1 do if t[i]=t[i+1] then k:=k+1; writeln('k = ',k); end. Пример: Введите предложение: колонна автомобилей медленно объезжала аул k = 5