1)Дано слово s. Получить слово t, образуемое путем про чтения слова s, начиная с его конца. 2)Дано предложение. Определить, сколько в нем одина ковых соседних букв.

Информатика

1)Дано слово s. Получить слово t, образуемое путем про чтения слова s, начиная с его конца. 2)Дано предложение. Определить, сколько в нем одина ковых соседних букв.

Автор: Гость