1.дано целое число ngt;-10 составьте программу которая вычисляет сумму через от -10 до n 2.дано целое число n (nlt;100) составьте программу которая вычисляет среднее арифметическое чисел от n до 100 3.дано целое число ngt;10 ...

Информатика

1.дано целое число ngt;-10 составьте программу которая вычисляет сумму через от -10 до n 2.дано целое число n (nlt;100) составьте программу которая вычисляет среднее арифметическое чисел от n до 100 3.дано целое число ngt;10 составьте программу которая вычисляет сумму через от 10 до n 4.даны действительное число a, натуральное число n, составьте программу которая вычисляет a^n Операцию в возведения в степень не использовать 5. даны целые числа n и m(nlt;m) составьте программу котрая вычисляет сумму квадратов чисел от n до m 6 данно натуральное число a составьте программу котрая находит сумму( фото формулы под текстом)

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