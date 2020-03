1.дано целое число ngt;-10 составьте программу которая вычисляет сумму через от -10 до n 2.дано целое число n (nlt;100) составьте программу которая вычисляет среднее арифметическое чисел от n до 100 3.дано целое число ngt;10 ...

Гость: Гость:

1. program myprogram; var n : integer; a1, a2 : real; begin readln(n); writeln((n + 11) * (n - 10) div 2); end. 2. program myprogram; var n : integer; a1, a2 : real; begin readln(n); writeln(((100 - n + 1) * (n + 100) div 2) / (100 - n + 1)); end. 3. program myprogram; var n : integer; a1, a2 : real; begin readln(n); writeln((n - 9) * (n + 10) div 2); end. 4. program myprogram; var n, i : integer; a1, a2 : real; begin read(n); read(a1); a2:=a1; for i:=1 to n do a1:=a1*a2; writeln(a1); end. 5. program myprogram; var n,m, i, ans : integer; begin read(n); read(m); ans:=0; for i:=n to m do ans := ans + i*i; writeln(ans); end. 6. program myprogram; var n, i, ans : integer; begin read(n); ans:=0; for i:=n to 2*n do ans := ans + i*i; writeln(ans); end.