1.дано целое число ngt;-10 составьте программу которая вычисляет сумму через от -10 до n 2.дано целое число n (nlt;100) составьте программу которая вычисляет среднее арифметическое чисел от n до 100 3.дано целое число ngt;10 ...
Информатика
1.дано целое число ngt;-10 составьте программу которая вычисляет сумму через от -10 до n 2.дано целое число n (nlt;100) составьте программу которая вычисляет среднее арифметическое чисел от n до 100 3.дано целое число ngt;10 составьте программу которая вычисляет сумму через от 10 до n 4.даны действительное число a, натуральное число n, составьте программу которая вычисляет a^n Операцию в возведения в степень не использовать 5. даны целые числа n и m(nlt;m) составьте программу котрая вычисляет сумму квадратов чисел от n до m 6 данно натуральное число a составьте программу котрая находит сумму( фото формулы под текстом)
Ответ(ы):
Гость:
1. program myprogram; var n : integer; a1, a2 : real; begin readln(n); writeln((n + 11) * (n - 10) div 2); end. 2. program myprogram; var n : integer; a1, a2 : real; begin readln(n); writeln(((100 - n + 1) * (n + 100) div 2) / (100 - n + 1)); end. 3. program myprogram; var n : integer; a1, a2 : real; begin readln(n); writeln((n - 9) * (n + 10) div 2); end. 4. program myprogram; var n, i : integer; a1, a2 : real; begin read(n); read(a1); a2:=a1; for i:=1 to n do a1:=a1*a2; writeln(a1); end. 5. program myprogram; var n,m, i, ans : integer; begin read(n); read(m); ans:=0; for i:=n to m do ans := ans + i*i; writeln(ans); end. 6. program myprogram; var n, i, ans : integer; begin read(n); ans:=0; for i:=n to 2*n do ans := ans + i*i; writeln(ans); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
В первый день музей посетило 340 чел что в 2 раза меньше чем во второй день а в третий день на 276 человек больше чем в первый и второй день вместе...