1 дата постройки первого компьютера в ссср 2 кто и когда создал первый микропроце??сор 3 кто создал современную технологию создания сайтов. 2 фамилии
Информатика
1 дата постройки первого компьютера в ссср 2 кто и когда создал первый микропроце??сор 3 кто создал современную технологию создания сайтов. 2 фамилии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. точная дата не извесна- в 1980—1983 годах. 2.Intel 4004 — 4-битный микропроцессор, разработанный корпорацией Intel и выпущенный 15 ноября 1971 года. Эта микросхема считается первым в мире коммерчески доступным однокристальным микропроцессором. 3. Бернерс-Ли - это создатель сайта, который использовал в работе гипертекстовую разметку и технологию передачи данных HTTP.
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