1)Действительно ли важным событием стало создание денег? а) Да б) нет 2)Может ли с??временный человек прожить без денег? а) да б) нет Опрос для школьного НПК по обществознанию

Обществознание

1)Действительно ли важным событием стало создание денег? а) Да б) нет 2)Может ли с??временный человек прожить без денег? а) да б) нет Опрос для школьного НПК по обществознанию

Автор: Гость