(1)Дети постоянно дразнятся и показывают друг другу языки. (2)Но для змеи высовывание языка изо рта имеет совершенно другое значение. (3)Ей этот процесс жизненно необходим. (4)Змеиный язык является органом чувств. (5)Поводив вы...

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(1)Дети постоянно дразнятся и показывают друг другу языки. (2)Но для змеи высовывание языка изо рта имеет совершенно другое значение. (3)Ей этот процесс жизненно необходим. (4)Змеиный язык является органом чувств. (5)Поводив высунутым языком пару секунд, змея захватывает им мельчайшие частички воздуха. (6)Они помогают ей понять, что, например, недавно здесь пробегала мышка, ещё одна вкусная добыча. (7)С помощью своего языка змея может воспринимать запахи на очень близком расстоянии. (8)Обычным обонянием она пользуется, когда ей хочется узнать запах на дальнем расстоянии. (9)Чтобы язык попал наружу, змее нет необходимости постоянно открывать пасть: язык проскальзывает в отверстие в верхней челюсти. (10)Что касается ядовитости змей, то язык для них является лишь органом обоняния, и поэтому ядовитым быть никак не может. (11)Зато зубы у некоторых змей ещё какие ядовитые! (12)На зубах ядовитой змеи имеются бороздки или полые каналы. (13)Когда змея кусает, то из её ядовитых желёз выделяется яд и через эти каналы он попадает в кровь жертвы. (14)Но не все змеи могут поразить ядом при укусе. (15)Например, ошейниковая кобра ядом выстреливает, целясь прямо в глаз противнику. (16)Причём этот ядовитый выстрел может быть произведён на расстоянии до двух метров. (17)В случае попадания противник слепнет. 1)Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста.

Автор: Гость